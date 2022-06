Ukraina rezygnuje z podejmowania kroków ws. wstąpienia do NATO

Ukraina tymczasowo rezygnuje z krokóna rzecz wstąpienia do NATO. Zdaniem otoczenia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, przystąpienie Ukrainy do Sojuszu w perspektywie krótkoterminowej jest niemożliwe - mówił w wywiadzie dla "Financial Times" zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy, Ihor Żowkwa