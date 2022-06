Frołowa mówiła w rozmowie ze Sky News, że chociaż sytuacja jej kraju jest trudna i codziennie giną ukraińscy żołnierze, to jednak morale ukraińskich żołnierzy pozostaje "dość wysokie".



- Jest w nich silna wola, by wygrać tę wojnę i nie ma wątpliwości na Ukrainie co do tego, kto będzie zwycięzcą - dodała.



Frołowa stwierdziła też, że przyznanie przez UE Ukrainie statusu państwa-kandydata będzie "polityczną deklaracją, że Ukraina uważana jest za europejski naród".

- Rozumiemy, że to nie będzie członkostwo, że mamy przed sobą długi okres, by wdrożyć wymagania, ale dla nas jest to ważne z moralnego punktu widzenia - mówiła Frołowa pytana o kwestię przyznania Ukrainie statusu państwa-kandydata do UE.



Na pytanie o perspektywę członkostwa Ukrainy w NATO, Frołowa odparła, że jest to "trudna sprawa", ponieważ kraj jest obecnie w stanie wojny.

Alina Frołowa, była wiceminister obrony Ukrainy

Jednakże po wojnie - jak dodała - Ukraina będzie w stanie "wnieść wiele do bezpieczeństwa Europy", dzięki dużemu, doświadczeniu bojowemu, zdobytemu na polu walki.