- Nie ma żadnych wątpliwości, że to Rosja jest agresorem, i że jeżeli dojdzie do głodu w państwach afrykańskich z powodu braku dostaw zboża z Ukrainy, to będzie to wina Rosji, bo to Rosja zaatakowała Ukrainę - powiedział w rozmowie z łotewską telewizja LSM prezydent Andrzej Duda.