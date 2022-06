To najwyższa cena uzyskana w historii za medal przyznawany laureatowi Nagrody Nobla. Poprzedni rekord ustanowiono w 2014 roku, kiedy James Watson, uhonorowany Nagrodą Nobla za badania nad ludzkim DNA, sprzedał swój medal za 4,76 mln dolarów.



Medal Muratowa wylicytował w poniedziałek, w Światowym Dniu Uchodźcy, dom aukcyjny Heritage Auctions.

Muratow, założyciel i redaktor naczelny niezależnej rosyjskiej "Nowej Gazety", został uhonorowany pokojową Nagrodą Nobla w październiku 2021 roku. W marcu 2022 roku "Nowa Gazeta" zawiesiła działalność w Rosji, do czasu zakończenia wojny na Ukrainie, ze względu na drugie ostrzeżenie otrzymane od Federalnej Służby ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej (Roskomnadzor). "Nowa Gazeta" została założona w 1993 r. - co ciekawe było to możliwe dzięki pieniądzom z Pokojowej Nagrody Nobla przyznanej byłemu przywódcy ZSRR, Michaiłowi Gorbaczowowi.

Muratow już wcześniej przekazał 500 tys. dolarów, jakie otrzymał w związku z przyznaniem mu Nagrody Nobla, na cele charytatywne. Mówił też, że wystawia złoty medal przyznany mu jako laureatowi Nagrody Nobla na licytację, aby "dać nieletnim uchodźcom szansę na przyszłość". Jak mówił w rozmowie z AP szczególnie niepokoi go los dzieci, które zostały sierotami w związku z wojną. - Chcemy im zwrócić przyszłość - podkreślał.

Pieniądze uzyskane w związku z aukcją mają trafić bezpośrednio do UNICEF-u.



W przeszłości Muratow krytycznie wypowiadał się zarówno o aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku, jak i o rozpoczętej w lutym 2022 roku pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. W kwietniu dziennikarz został zaatakowany w pociągu w Rosji i oblany czerwoną farbą - a ze słów napastników wynikało, że jest to reakcja na krytykę działań Rosji na Ukrainie.