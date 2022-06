Informacje o udziale syryjskich najemników w wojnie na Ukrainie po stronie Rosji media podają od kilku miesięcy.

Pod koniec marca "The New York Times" podał, powołując się na anonimowego zachodniego dyplomatę i sojusznika rządu syryjskiego, że kontyngent setek syryjskich najemników przybył do Rosji na szkolenie wojskowe przed udaniem się na Ukrainę.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wywiad Ukrainy: Asad obiecał Putinowi 40 tys. ochotników z Syrii Syryjscy najemnicy uważają udział po stronie rosyjskiej w wojnie przeciw Ukrainie jako sposobność do dezercji i nielegalnego przedostania się na terytorium państw UE - podała służba prasowa Głównego Wydziału Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Damaszek jest zagorzałym sojusznikiem Moskwy, która interweniowała w syryjskiej wojnie domowej w 2015 roku, by wesprzeć prezydenta Baszara al Assada, odwracając bieg konfliktu na jego korzyść.

Al Jazeera podkreśla, że jej reporterzy nie byli w stanie zweryfikować słów Iwana Fiodorowa.