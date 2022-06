Eksperci: Rosjanie wykorzystają procesy Ukraińców do promowania fałszywej narracji o wojnie

Członkowie amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War uważają, że Rosja prawdopodobnie będzie próbowała wykorzystać pozorowane procesy przeciwko ukraińskim żołnierzom, zwłaszcza tym, którzy bronili Mariupola, aby fałszywie przedstawić swoją wojnę jako operację denazyfikacyjną.