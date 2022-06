- To tydzień, gdy usłyszymy odpowiedź od UE ws. statusu kandydata (do Unii) dla Ukrainy. Otrzymaliśmy już pozytywną odpowiedź od Komisji Europejskiej, a pod koniec tego tygodnia otrzymamy odpowiedź od Rady Europejskiej. Jest oczywiste dla każdego, że od 1991 roku było niewiele tak rozstrzygających decyzji dla Ukrainy, jak ta, na którą oczekujemy. Jestem przekonany, że tylko pozytywna decyzja jest w interesie całej Europy - mówił ukraiński prezydent.



Zełenski zapowiedział, że będzie występował w nachodzącym tygodniu z nowymi apelami, w tym do Europejczyków. - Wykorzystam każdą okazję, by bronić europejskiej perspektywy dla Ukrainy, dla każdego z nas, by zdobywać nam nowych sojuszników - podkreślił.

Jednocześnie ukraiński prezydent stwierdził, że w nadchodzącym tygodniu "należy spodziewać się większej liczby wrogich działań ze strony Rosji". - Właśnie w tym tygodniu. Nie tylko przeciw Ukrainie, ale też przeciw innym europejskim państwom. Przygotowujemy się. Jesteśmy gotowi. Ostrzegamy partnerów - podkreślił.



- Okupanci gromadzą siły na kierunku charkowskim, w obwodzie zaporoskim. Uderzają w naszą infrastrukturę paliwową - chcą pogorszyć sytuację pod tym względem. Oczywiście odpowiemy również na to - dodał Zełenski.

Prezydent Ukrainy mówił też, że w Donbasie toczą się zacięte walki, a "rosyjska armia używa tam ogromnej ilości artylerii, ogromnej ilości sił ofensywnych". - Ale Siewierodonieck, Lisiczańsk, Awdijiwka, Krasnohoriwka i inne miejsca, w których trwają walki, trzymają się. Nasi ludzie tacy są. Trzymają się. Nasza armia się trzyma. Jestem wdzięczny każdemu, kogo siła dzisiaj oznacza nasze zwycięstwo jutro - podkreślił Zełenski.



Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej kilka dni po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na ten kraj. 17 czerwca Komisja Europejska zarekomendowała przyznanie statusu kandydata na członka UE Ukrainie. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Europejska w czasie szczytu, który rozpocznie się w najbliższy czwartek.