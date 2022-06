Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Dmitrija Miedwiediew w kolejnym wpisie na Telegramie skomentował informację o dążeniach Ukrainy do odroczenia płatności za gaz zza oceanu o dwa lata.

"Skąd wiadomo, że za dwa lata Ukraina będzie w ogóle istnieć na mapie świata?" - spytał były premier i prezydent Rosji.

- Nie będę tego komentował – powiedział w środę dziennikarzom rzecznik Kremla w odpowiedzi na prośbę o ocenę punktu widzenia Miedwiediewa.

Dodał jednak, że "wszyscy wiedzą, że Ukraina ma poważne problemy".



- To jest wszystkim wiadome. A co najważniejsze - opór jednostek nacjonalistycznych trwa, trwa i niechęć ukraińskiego kierownictwa do dyskusji o tych nacjonalistycznych jednostkach i trzeźwego przyjrzenia się sytuacji - powiedział Pieskow.



Według rzecznika prasowego prezydenta „to nie wróży dobrze”.