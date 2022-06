Spółka nie mogła przystąpić do definitywnej umowy ze zbywcą, ponieważ brak było współpracy z jego strony – nie dostarczył on potrzebnej dokumentacji. Na uprawnienie do żądania zwrotu zadatku nie ma wpływu to, że nieruchomość miała docelowo służyć celowi publicznemu w zakresie oświaty.