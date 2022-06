- Jest całkiem oczywiste, że - jak już zostało powiedziane - jeśli, nie daj Boże, broń ta zostanie użyta przeciwko (obiektom położonym na) terytorium Rosji, w takim przypadku siły zbrojne naszego kraju nie będą miały innego wyboru, jak tylko działać na rzecz pokonania ośrodków decyzyjnych - powiedział były prezydent i premier Rosji w w wywiadzie dla telewizji Al-Jazeera.

Reklama

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wyjaśnił, że mówi w szczególności o Ministerstwie Obrony i Sztabie Generalnym na Ukrainie.

- Ale musimy zrozumieć, że ostatecznych ośrodków decyzyjnych w tym przypadku niestety nie ma nawet w Kijowie. Dlatego na pewno jest to zagrożenie, które trzeba będzie brać pod uwagę - ostrzegł Miedwiediew.

W środę Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poinformował, że prezydent Joe Biden zatwierdził uruchomienie kolejnego – jedenastego już – pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o łącznej wartości do 700 mln dol. Znajdą się w nim m.in. cztery wyrzutnie polowego systemu rakietowego M142 HIMARS wraz z amunicją.

Czytaj więcej Rosja Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie system rakietowy HIMARS Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poinformował, że prezydent Joe Biden zatwierdził uruchomienie kolejnego – jedenastego już – pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o łącznej wartości do 700 mln dol.

Reklama

Dziennik „The Wall Street Journal” informował wcześniej, że Administracja USA planuje przekazać Ukrainie systemy HIMARS z kierowanymi pociskami o zasięgu 70 km. To oznaczałoby, że rakiety, jakie Stany Zjednoczone planują wysłać proszącej o to od dawna Ukrainie, nie miałyby największego możliwego zasięgu, wynoszącego do 300 km.

Według nieoficjalnych informacji USA nie chciały przekazać Ukrainie broni o tak dużym zasięgu z obawy o to, że zostałaby wykorzystana do rażenia celów głęboko na terytorium Rosji, co mogłoby doprowadzić do eskalacji konfliktu. Jednak w czwartek Bridget Brink, nowa ambasador USA na Ukrainie powiedziała, że to siły ukraińskie określą zasięg użycia systemów rakietowych HIMARS.