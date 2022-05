Jest projekt nowej strategii ciepłownictwa do 2050 r. Zakłada on dominującą rolę gazu ziemnego w transformacji branży w drodze do OZE. W 2030 r. – w zależności od scenariusza – z gazu będziemy produkować od 13 do nawet 45 proc. naszego rocznego zapotrzebowania na ciepło systemowe. Łączne koszty transformacji mogą wynieść ponad 100 mld zł. Konsultacje strategii właśnie ruszyły.