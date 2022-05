Zapowiadana wcześniej rozmowa dotyczyła sytuacji na Ukrainie.

Jak przekazało dziennikarzom biuro prasowe prezydenta Turcji, że "Erdogan wyraził gotowość zorganizowania w Stambule spotkania między Rosją, Ukrainą i ONZ oraz wzięcia udziału w ewentualnym mechanizmie monitorowania, jeśli obie strony dojdą do porozumienia co do zasady".

W rozmowie z Putinem prezydent Turcji podkreślił konieczność doprowadzenia jak najszybciej do pokoju między Kijowem i Moskwą.

Kolejnym celem według Erdogana jest podjęcie działań w celu "wyeliminowania negatywnych skutków wojny i budowy zaufania".