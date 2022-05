Jak pisze w swojej analizie think tank weterani i komentatorzy wojskowi w Rosji wzywają do "dalszej mobilizacji", której Kreml najwyraźniej nie chce i której nie jest w stanie przeprowadzić w krótkim okresie - czytamy w analizie think tanku.



Instytut Studiów nad Wojną podaje, że Ogólnorosyjskie Zgromadzenie Oficerów, niezależne rosyjskie stowarzyszenie weteranów, wzywa prezydenta Władimira Putina, by uznał iż "rosyjskie wojska już nie tylko "denazyfikują Ukrainę", ale też walczą w wojnie o historyczne terytoria Rosji i jej istnienie w systemie porządku światowego.

Weterani mają się też domagać kary śmierci dla rosyjskich dezerterów - czytamy w analizie.



Zgromadzenie uznało, że Moskwa nie osiągnęła na Ukrainie swoich celów w pierwszych trzech miesiącach konfliktu, zwłaszcza w obliczu nieudanej przeprawy przez Doniec Siewierski, gdzie rosyjski batalion stracił niemal cały sprzęt pancerny.

Nieudana przeprawa przez Doniec Siewierski zszokowała rosyjskich komentatorów wojskowych



"To wydarzenie zszokowało rosyjskich komentatorów wojskowych i postawiło pod znakiem zapytania kompetencję Rosjan' w zakresie prowadzenia działań wojennych - zauważa think tank