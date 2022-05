Chusnulin oświadczył, że Rosja stworzyła "specjalny sztab", który ma zająć się odtworzeniem zniszczonej infrastruktury na okupowanych przez Rosjan terenach.



- Teraz nasi specjaliści udadzą się na te tereny i szacują skalę niezbędnych prac - mówił wicepremier.

- Pierwsi specjaliści i sprzęt już udały się na miejsce. Prace wrą. Zbudujemy, odtworzymy drogi, zniszczone domy - dodał Chusnulin.

Chusnulin odwiedził okupowany przez Rosjan Chersoń i stwierdził, że w mieście są "niewielkie zniszczenia"

- Drugi zestaw działań ma na celu odbudowę gospodarki. Przygotowaliśmy szereg środków mających na celu uruchomienie życia gospodarczego tak szybko, jak to możliwe, stworzenie systemu finansowego. Jest wiele pytań o rolnictwa. Tym też zajmujemy się stale. Naszym zadaniem jest zebrać dane tak szybko, jak to możliwe, aby tereny te wróciły do normalnego życia gospodarczego - powiedział rosyjski wicepremier.



17 maja Chusnulin odwiedził okupowany przez Rosjan Chersoń i stwierdził, że w mieście są "niewielkie zniszczenia".

18 maja wicepremier Rosji, po wizycie w Melitopolu oświadczył, że Zaporoska Elektrownia Jądrowa została włączona w rosyjski system sieci energetycznej, a Rosja jest gotowa sprzedawać wyprodukowany przez nią prąd Ukrainie.



Zaporoska Elektrownia Jądrowa to największa elektrownia jądrowa w Europie. Rosjanie okupują ją od początku marca.