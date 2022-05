Prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że Szwecja nie powinna spodziewać się, że Turcja zaaprobuje jej wniosek o członkostwo w NATO, bez odesłania Turcji "terrorystów". Erdogan mówił też, że delegacje ze Szwecji i Finlandii nie powinny przyjeżdżać do Ankary, by przekonywać rząd Turcji do poparcia ich kandydatur do członkostwa w NATO.