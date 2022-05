W zakładach Azowstal bronią się żołnierze Pułku Azow oraz 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej.

Mariupol jest oblężony przez Rosjan od 2 marca.

Najnowsze oświadczenie dowódcy Pułku Azow pojawiło się na kanale Sił Zbrojnych Ukrainy w serwisie Telegram.

- Chwała Ukrainie! Garnizon w Mariupolu walczy przeciwko przeważającym siłom wroga od 70 dni. Od 25 kwietnia prowadzimy obronę w pełnym okrążeniu na terenie zakładów Azowstal. Minęły dwa dni odkąd Rosjanie wtargnęli na teren zakładów. Trwają ciężkie, krwawe walki. Jestem dumny z naszych żołnierzy, którzy czynią nieludzkie wysiłki, by odpierać ataki wroga. Jestem wdzięczny całemu światu za wasze kolosalne wsparcie dla garnizonu w Mariupolu. Nasi żołnierze na to zasługują. Sytuacja jest skrajnie wymagająca, ale, niezależnie od wszystkiego, będziemy kontynuować obronę - powiedział Prokopenko.

Na terenie zakładów Azowstal nadal ma przebywać ok. 200 cywilów, w tym ok. 20 dzieci. Ponadto na terenie zakładów znajduje się ok. 500 rannych, pozbawionych dostępu do leków i pomocy medycznej. Stan 200 z tych rannych ma być krytyczny.



W czwartek ma rozpocząć się trzydniowe zawieszenie broni w Mariupolu, które ma pozwolić na ewakuację cywilów z terenu zakładów Azowstal.