- Okupanci ponownie rozpoczęli ostrzał Azowstalu, gdy tylko ewakuacja części Ukraińców została zakończona - powiedział w wywiadzie wyemitowanym przez ukraińską telewizję dowódca 12. brygady Gwardii Narodowej Ukrainy Denys Szleha. Według niego, Rosjanie użyli "wszelkich rodzajów" broni.

Reklama

Mariupol to położony nad Morzem Azowskim port w obwodzie donieckim. Wojska rosyjskie oblegały miasto od 2 marca. Obecnie ukraińscy żołnierze bronią się tylko na terenie zakładów Azowstal, a Rosjanie ogłosili już oficjalnie zdobycie Mariupola, w którym zakłady Azowstal mają być izolowane. Mimo że prezydent Rosji Władimir Putin odwołał rozkaz szturmu na Azowstal, ataki rosyjskiej armii na ten teren nie ustają. Według wcześniejszych doniesień, na terenach kombinatu Azowstal, gdzie w czasach sowieckich powstała rozległa sieć podziemnych schronów i tuneli, ukrywało się ok. tysiąca cywilów. Część tych osób udało się ewakuować w niedzielę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że ewakuowano grupę ok. 100 osób. - Będziemy robić wszystko, aby ewakuować ludzi z Azowstalu i ogólnie z Mariupola - zadeklarował. Po tym, jak w niedzielę agencja Reutera poinformowała, że grupa kilkudziesięciu osób przebywających dotąd na terenie Azowstalu przybyła do tymczasowego centrum zakwaterowania ONZ oficjalnie potwierdziło, że ewakuacja ludności cywilnej z kombinatu metalurgicznego Azowstal trwa od soboty. Rzecznik Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej Saviano Abreu przekazał, że operacja "bezpiecznego przejścia" realizowana jest we współpracy z Czerwonym Krzyżem oraz stronami konfliktu.

Reklama

Doniesienia o ewakuacji potwierdził także Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Konwój ewakuacyjny wyruszył 29 kwietnia, przebył ok. 230 kilometrów i dotarł do zakładów w Mariupolu w sobotę rano czasu lokalnego - przekazano.

Na poniedziałek zaplanowano kolejny etap ewakuacji. Nie wiadomo, czy wznowienie ostrzału zagrozi realizacji tych planów. Rada miejska Mariupola ogłosiła wcześniej wieczorem, że ewakuacja ma rozpocząć się 2 maja o godz. 7:00.

Czytaj więcej Świat Rosja: W graniczącym z Ukrainą obwodzie "częściowo zawalił się" most kolejowy Gubernator obwodu kurskiego w Rosji poinformował, że w wyniku sabotażu w regionie doszło do częściowego zawalenia się konstrukcji mostu kolejowego. Chodzi o przeprawę położoną nieopodal granicy z Ukrainą.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała, że na terenie zakładów Azowstal pozostają "setki cywilów", a sytuacja to "katastrofa humanitarna". - Tym ludziom kończą się woda, żywność i leki - podkreśliła.