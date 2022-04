TASS powołuje się na naddniestrzańską agencję Novosti PMR.



To trzeci taki atak w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. W poniedziałek doszło do eksplozji w obrębie budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa separatystycznej republiki. Według doniesień budynek miał zostać ostrzelany z ręcznego granatnika. W wyniku ostrzału nikt nie został ranny.

"Wróg kontynuuje tworzenie grup uderzeniowych, które mają działać w rejonie Słobodszczyzny (północno-wschodnia Ukraina, w tym rejonie znajduje się Charków - red.). Prawdopodobnie w najbliższych dniach rosyjscy okupanci spróbują wznowić ofensywę" - pisze w najnowszym raporcie na temat sytuacji na frontach Sztab Generalny armii Ukrainy.

Z kolei we wtorek nad ranem doszło do dwóch eksplozji w rejonie ośrodka radiowo-telewizyjnego, w wyniku których uszkodzone zostały dwa najwyższe maszty nadawcze, odpowiedzialne za przesyłanie sygnału rosyjskich stacji radiowych.

W związku z sytuacją w Naddniestrzu prezydent Mołdawii, Maia Sandu, zwołała posiedzenie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa, po którym zaplanowane jest jej wystąpienie dla mediów.

Gen. Rustam Minnekajew ogłosił, że celem Rosji w obecnej fazie wojny na Ukrainie, jest zajęcie południa Ukrainy, by uzyskać dostęp do Naddniestrza

Do incydentów w Naddniestrzu dochodzi kilka dni po tym, jak rosyjski generał, Rustam Minnekajew ogłosił, że celem Rosji w obecnej fazie wojny na Ukrainie, jest zajęcie południa Ukrainy, by uzyskać dostęp do Naddniestrza.

Ukraińska armia alarmowała wcześniej, że lotnisko w Naddniestrzu przygotowuje się do przyjęcia samolotu wykorzystywanego przez Rosję do przerzucania jednostek wojskowych, które biorą udział w działaniach zbrojnych.

Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, pytany o doniesienia z Naddniestrza stwierdził, że władze Rosji "uważnie monitorują wzrost napięcia w Naddniestrzu, co wywołuje niepokój w Moskwie". Dopytywany czy Władimir Putin zamierza rozmawiać w tej sprawie z prezydent Mołdawii, Pieskow odparł, że "w tym momencie nie ma takich planów".