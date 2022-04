- Oni nie uważają, że jesteśmy państwem. Co więcej - był plan jak zniszczyć Ukrainę. Chcieli stworzyć obozy koncentracyjne, wysłać naszych obywateli, by zbudowali kilka miast na Syberii. To był ich plan - mówił Daniłow.



Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony mówił też, że "Ukraina jest wolnym krajem od 1991 roku". - I będzie wolna. Krym będzie częścią naszego terytorium. Tereny, zajęte przez raszystów wrócą do nas. Rosja po prostu się rozpadnie - stwierdził. Daniłow spodziewa się też, że Białoruś będzie przyjaznym Ukrainie państwem, gdy dojdzie tam do zmiany przywództwa. - To z pewnością się stanie - zapewnił. - Jestem bardziej niż pewien, że Białoruś będzie wolną edmokracją. Są nam bliżsi. Jeśli chodzi o Rosję, jest to wielki dinozaur, zajmuje wielki teren, ale ma bardzo małą głowę - dodał.

Daniłow mówił też, że Ukraina obserwuje przygotowania Rosjan do tzw. referendum w obwodzie chersońskim i zapewnił, że Kijów nie uzna jego wyników. - Nie będzie tzw. Chersońskiej Republiki Ludowej. To będzie Ukraina. Musimy tylko trochę poczekać - stwierdził.



Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy mówił też o Wiktorze Medwedczuku, ukraińskim, prorosyjskim polityku, który został zatrzymany przez ukraińskie włądze. - Rosjanie go nie potrzebują. Teraz zeznaje, mówi nam wszystko o tym, co się stało, z kim pracował, etc. Jeśli będzie okazja, aby wymienić tego śmiecia na naszych obywateli, nie będzie w tym niczego dziwnego. Ale najpierw: przesłuchania, przesłuchania, przesłuchania, abyśmy wiedzieli co zrobił - tłumaczył.

Medwedczuk miał być szarą eminencją, tak jak był nią całe życie, od czasów (Leonida) Kuczmy Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony

- Nie jest tajemnicą, że był agentem Federacji Rosyjskiej na naszym terytorium. W rzeczywistości nie działał sam, było takich wielu. Po wymarzonej przez nich okupacji naszego kraju po 2-3 dniach (walk) pewne osoby z wysokimi stopniami na pagonach stanęłyby na czele rządu - stwierdził. Jak mówił "chodzi o ludzi, którzy mają obywatelstwo Ukrainy i wielkie gwiazdki na pagonach".



- Medwedczuk miał być szarą eminencją, tak jak był nią całe życie, od czasów (Leonida) Kuczmy - dodał.