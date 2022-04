Drogowa część Mostu Krymskiego o długości 17 km została oddana do użytku w 2018 r., cztery lata po nieuznawanej przez społeczność międzynarodową aneksji Krymu przez Rosję. Przeprawa nad Cieśniną Kerczeńską łączy Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim (Kraj Krasnodarski). W ubiegłym tygodniu ukraiński deputowany Roman Kostenko w rozmowie z radiem NW podkreślił militarne znaczenie mostu. Zaznaczył, że Rosjanie wykorzystują przeprawę do transportu sprzętu wojskowego oraz żołnierzy prowdzących wojnę z Ukrainą.

W czwartek sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow został na antenie rozgłośni NW zapytany, czy Ukraina mogłaby przeprowadzić uderzenie na most. - Gdybyśmy mieli taką możliwość, już byśmy to zrobili - odparł. - Gdy będziemy mieć taką szansę, na pewno to zrobimy - zadeklarował.

W poniedziałek 18 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, iż "teraz możemy powiedzieć, że wojska rosyjskie rozpoczęły bitwę o Donbas, do której przygotowywały się od dawna". - Bardzo duża część całej rosyjskiej armii skoncentrowana jest na tej ofensywie - dodał. Daniłow został zapytany, czy ofensywa wojsk rosyjskich ruszyła.

- W środę rano walki rozpoczęły się na całej linii frontu, czyli w obwodach donieckim, ługańskim i charkowskim. Ale to była ich (Rosjan - red.) próba sprawdzenia naszych Sił Zbrojnych. Próba nie powiodła się. Dziś Rosjanie kontynuują te próby. To tylko kwestia czasu, kiedy tzw. wielka ofensywa się rozpocznie - odparł sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

- Zaznaczam, że gdy ktoś mówi, iż to ostatnia i decydująca bitwa - nie byłbym takim optymistą. Przed nami może być wiele różnych rzeczy. Nie jest to, jak wcześniej powiedziałem, ostatnia i decydująca bitwa. To jedna z bitew, które toczą się w naszym kraju od 2014 roku - powiedział Daniłow, odnosząc się do bitwy o Donbas.

Wojna na Ukrainie trwa od ponad miesiąca. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 24 lutego od północy, z południa i ze wschodu. W związku z agresją na Ukrainę szereg państw i organizacji międzynarodowych nałożyło sankcje na Rosję, jej władze, rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa.