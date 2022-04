Członkowie ukraińskiej armii szkolenia są poza krajem, a kurs będzie trwał około tygodnia.

"Jest to niewielka liczba Ukraińców, nieco ponad 50 osób" - powiedział urzędnik departamentu obrony USA, zastrzegając anonimowość.

Amerykanie liczą na to, że przeszkoleni członkowie armii Ukrainy wrócą do kraju i przekażą swoją wiedzę innym członkom sił zbrojnych.

W zeszłym tygodniu prezydent USA Joe Biden ogłosił przekazanie Ukrainie dodatkowych 800 milionów dolarów na pomoc wojskową, rozszerzając ją o ciężką artylerię.

Jak informuje CNN, pociski do haubic, które mają trafić na wyposażenie ukraińskiej armii, trafiły już do Europy. Tylko wczoraj do Europy wysłano ze Stanów Zjednoczonych cztery samoloty z pomocą.

Pierwsza dostawa wylądowała w Europie we wtorek. Kolejne pojawią się w nadchodzących dniach.