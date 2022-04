Amerykański dziennik cytuje Jurija Doroszenkę, mieszkańca wsi Husarywka (rejon bałaklijski, obwód charkowski), doradcę szefa lokalnych władz. - Prowadzili ostrzał, trafili w ulicę - powiedział "NYT" mężczyzna. Gazeta zaznacza, że w czasie trwania rosyjskiej inwazji pojawiły się doniesienia, iż wojska Rosji używają na Ukrainie amunicji kasetowej, przeciwko czemu protestowały organizacje zajmujące się obroną praw człowieka.

"Jednak amunicja kasetowa, która wylądowała obok domu pana Doroszenki, nie została wystrzelona przez siły rosyjskie" - czytamy w "NYT". W tekście podano, że na podstawie dowodów zanalizowanych przez "The New York Times", której korespondent przebywał na omawianym obszarze, "jest bardzo prawdopodobne, że (amunicja kasetowa - red.) została odpalona przez ukraińskie wojsko próbujące odzyskać (zajęty przez Rosjan - red.) obszar".

W artykule czytamy, że Husarywka to niewielka wieś otoczona polami. Według "NYT", w ataku przy użyciu amunicji kasetowej nikt nie zginął, "choć co najmniej dwie osoby zginęły, gdy siły ukraińskie ostrzeliwały wioskę przez większą część miesiąca, biorąc na cel wojska rosyjskie".

Amunicja kasetowa zawiera od kilku do kilkuset mniejszych ładunków (podpocisków), eksploduje w powietrzu nad celem i charakteryzuje się znacznym polem rażenia. Ani Rosja, ani Ukraina nie są stronami przyjętej przez ponad sto państw konwencji o zakazie użycia amunicji kasetowej, która weszła w życie w sierpniu 2010 r.

Zdaniem cytowanej przez "NYT" Mary Wareham z organizacji Human Rights Watch, to "niepokojące, że pojawiły się dowody wskazujące, iż Ukraina mogła użyć amunicji kasetowej". - Amunicja kasetowa to broń nie do przyjęcia, która zabija i okalecza cywilów na Ukrainie - dodała Wareham.

Dziennik "The New York Times", nie uzyskując odpowiedzi, zwrócił się z prośbą o komentarz do doradcy ukraińskich Sił Zbrojnych oraz do Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Wojska rosyjskie zajęły wieś Husarywka na początku marca. Według Doroszenki, pocisk rakietowy kalibru 220 mm z wyrzutni BM-27 Uragan uderzył w pobliżu jego domu 6 lub 7 marca, gdy teren był kontrolowany przez Rosjan. Dziennikarze "NYT" przyjechali do Husarywki. W artykule czytamy, że widzieli oni "duże fragmenty pocisku artyleryjskiego" i że potwierdzili, iż doszło do użycia amunicji kasetowej. Według mieszkańców wsi, pocisk trafił w pobliżu prowizorycznej kwatery rosyjskiego dowództwa obok zabudowań gospodarskich "co oznacza, że prawie na pewno celem były siły rosyjskie".

"Przez cały okres okupacji, siły ukraińskie prowadziły ostrzał wojsk rosyjskich (w Husarywce - red.), i co najmniej dwa pociski z amunicją kasetową wylądowały na polu w pobliżu domu pana Doroszenki, kilkaset metrów od rosyjskiej kwatery" - czytamy. Według "NYT", głowice rakiet zawierały prawdopodobnie 30 ładunków przeciwpiechotnych, każdy o sile rażenia podobnej do dwóch granatów.

Z uwagi na niebezpieczeństwo wybuchu dziennikarze "NYT" nie przyjrzeli się z bliska tym podpociskom z głowicy, które nie wybuchły. Reporterzy "potwierdzili wzrokowo z dystansu, że dwa z trzech fragmentów rakiety to amunicja kasetowa Uragan".

Wojska ukraińskie odzyskały kontrolę nad Husarywką ok. 26 marca. Od tego czasu miejscowość jest atakowana przez rosyjską artylerię i siły powietrzne - mówią mieszkańcy, cytowani przez "NYT".