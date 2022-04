Aleksander Łukaszenko proponował Donaldowi Tuskowi przystąpienie do porozumienia mińskiego gwarantującego zawieszenie broni w Ukrainie. Odbył z nim osobistą rozmowę na ten temat. Tusk to odrzucił. Uznał, że skoro Niemcy z Francuzami biorą w tym udział, to on nie musi - mówi Witold Waszczykowski, europoseł PiS.