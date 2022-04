Od chwili opublikowania petycji 14 marca, podpisało ją już ponad 1,6 mln osób i liczba podpisów rośnie z każdą sekundą.

"Gdy przerażone matki i dzieci uciekają przed bombami i kulami, Putin popełnia „największą zbrodnię międzynarodową” – agresję – na naszych oczach. Jest potężny sposób na pociągnięcie go do odpowiedzialności: nowy trybunał w stylu norymberskim, który będzie go osobiście ścigał za ten haniebny czyn" - piszą autorzy petycji.

Avaaz

Taki nowy sąd byłby kluczem do obrony nie tylko Ukrainy, ale i całego świata. Twórcy petycji wzywają do globalnego poparcia wniosku, który wysyła Putinowi i jego wspólnikom poważne przesłanie: "Świat pociągnie was do odpowiedzialności".



Autorzy apelują też o poparcie odrębnego śledztwa Międzynarodowego Trybunału Karnego, w sprawie rzekomych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, do jakich doszło w Ukrainie. "Bez odpowiedzialności za nie nigdy nie będzie pokoju".