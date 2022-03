- We wtorek po raz pierwszy od lat władze w Kijowie zadeklarowały gotowość do negocjacji z Rosją, przekazując nam na piśmie zasady ewentualnego przyszłego porozumienia, które przewidują niewstępowanie (Ukrainy - red.) do NATO i wyrzeczenie się (przez ten kraj) broni jądrowej i innej broni masowej zagłady - powiedział Władimir Miediński w wywiadzie telewizyjnym, cytowany przez oficjalną rosyjską agencję TASS.

Reklama

Szef rosyjskiej delegacji oświadczył, że ukraińskie propozycje zawierają także deklarację o braku obcych baz wojskowych i nierozmieszaniu zagranicznych żołnierzy na terenie Ukrainy, a także zobligowanie do przeprowadzania manewrów wojskowych jedynie za zgodą państw-gwarantów bezpieczeństwa, w tym Rosji.

Czytaj więcej Dyplomacja Szef ukraińskiej delegacji: Pokój z Rosją? Gdy rosyjskie wojsko opuści Ukrainę - Nie będzie żadnego układu pokojowego z Federacją Rosyjską, ani żadnego ogólnokrajowego referendum, dopóki rosyjscy żołnierze pozostają na terytorium Ukrainy - oświadczył szef ukraińskiej delegacji, która brała udział w negocjacjach z Rosjanami w Stambule, Dawid Arachamia.

- Wczoraj, po raz pierwszy, strona ukraińska wyraziła na piśmie gotowość do spełnienia szeregu ważnych warunków budowania normalnych i, mam nadzieję, dobrosąsiedzkich stosunków z Rosją w przyszłości - stwierdził Miediński.

Wcześniej szef ukraińskiej delegacji, która brała udział w negocjacjach z Rosjanami w Stambule, Dawid Arachamia, oświadczył, że "nie będzie żadnego układu pokojowego z Federacją Rosyjską, ani żadnego ogólnokrajowego referendum, dopóki rosyjscy żołnierze pozostają na terytorium Ukrainy". Podkreślał, że przy pierwszym spotkaniu delegacji strona rosyjska potwierdziła, że rozmowy będą się toczyć w ramach wyznaczanych przez Konwencję Wiedeńską.

Reklama

Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż: Rosja zaatakuje USA bronią jądrową? Obawia się tego większość Amerykanów Blisko połowa Amerykanów bardzo obawia się, że Rosja użyje przeciwko Stanom Zjednoczonym broni jądrowej - wynika z sondażu Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Co drugi ankietowany bardzo obawia się rosyjskiego ataku nuklearnego na Europę, większość - na Ukrainę.

Wojna na Ukrainie trwa od ponad miesiąca. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 24 lutego od północy, z południa i ze wschodu. W związku z agresją na Ukrainę szereg państw i organizacji międzynarodowych nałożył sankcje na Rosję, jej władze, rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa.