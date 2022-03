Aleksiej Aleksandrow był jednym z liderów ruchu, który w 2014 r. odrzucił rządy Kijowa i utworzył autonomiczne, promoskiewskie terytorium w Donbasie, wywołując wojnę z ukraińskimi siłami rządowymi.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Rosja zaatakowała Ukrainę w zeszłym miesiącu częściowo po to, by chronić separatystyczne terytorium przed Kijowem, choć państwa zachodnie twierdzą, że jest to pretekst do niesprowokowanego przejęcia terytorium.

W wywiadzie dla agencji Reutera, udzielonym w ubiegły piątek, Aleksandrow powiedział: "Wszystko to można było rozwiązać wcześniej, głównie za pomocą środków dyplomatycznych i być może niewielkiego użycia siły. Ale tego nie zrobiono i to jest błąd wszystkich stron".

Stwierdził, że z powodu tego, iż Moskwie nie udało się wynegocjować z Kijowem ugody gwarantującej autonomię dla Donbasu i praw dla jego mieszkańców, na początku tego roku konflikt zbrojny stał się nieunikniony.

Aleksandrow uważa, że Moskwa przez wiele lat nie potrafiła zrozumieć, jak postępować z Ukrainą, której władze - jego zdaniem - dążyły do zniszczenia tożsamości rosyjskojęzycznej społeczności we wschodniej Ukrainie, czemu Kijów i jego sojusznicy zaprzeczają.

- Moskwa zawsze reagowała z opóźnieniem i nigdy nie potrafiła poradzić sobie z sytuacją - powiedział. - To był błąd, a my zbieramy teraz tego konsekwencje w postaci krwi i wielu ofiar po obu stronach - ocenił.

Aleksandrow powiedział, że po zakończeniu aktywnej fazy konfliktu na Ukrainie, długoterminowe perspektywy dla Donbasu są niepewne. Dodał, że wątpi, by Rosja dysponowała zasobami umożliwiającymi przejęcie kontroli nad całą Ukrainą.

- Jeśli Rosja utrzyma swoją obecność we wschodniej Ukrainie, będzie istniało duże prawdopodobieństwo wznowienia konfliktu zbrojnego z państwem ukraińskim - powiedział.

- Nie tak to powinno się skończyć. To nie jest warte tych wszystkich ofiar - dodał.

Aleksandrow był w gronie osób, które stworzyły samozwańczą Doniecką Republikę Ludową w 2014 roku, przeciwstawiając się władzy Kijowa, po tym jak pro-moskiewski prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz został obalony przez protesty społeczne i zastąpiony przywódcami o zachodnich poglądach.

Od 2015 r., kiedy to jego szef Andriej Purgin został zwolniony i na krótko zatrzymany z niewyjaśnionych powodów, Aleksandrow nie pełni żadnych oficjalnych funkcji ani nie jest wybierany w wyborach.