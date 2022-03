Dwa źródła agencji Reutera podały, że żołnierze w konwoju nie używali żadnego sprzętu antyradiacyjnego. Pracownik elektrowni w Czarnobylu powiedział, że było to "samobójstwo" dla żołnierzy, ponieważ wdychany przez nich radioaktywny pył mógł spowodować wewnętrzne promieniowanie w ich ciałach.

Państwowy Inspektorat Energii Atomowej Ukrainy stwierdził 25 lutego, że poziom promieniowania w Czarnobylu wzrósł w wyniku naruszenia gleby przez ciężkie pojazdy wojskowe. Jednak do tej pory nie ujawniono szczegółów, co dokładnie się stało.

Dwaj ukraińscy pracownicy, którzy rozmawiali z agencją Reutera, byli na służbie, gdy rosyjskie czołgi wjechały do Czarnobyla 24 lutego i przejęły kontrolę nad terenem, gdzie pracownicy są nadal odpowiedzialni za bezpieczne przechowywanie zużytego paliwa jądrowego i nadzór nad betonowymi pozostałościami reaktora, który wybuchł w 1986 roku.

Obaj mężczyźni przekazali, że byli świadkami, jak rosyjskie czołgi i inne pojazdy opancerzone przemieszczały się przez Czerwony Las, który jest najbardziej skażoną radioaktywnie częścią strefy wokół Czarnobyla, około 100 km na północ od Kijowa.

Rosyjskie wojsko po zajęciu elektrowni stwierdziło, że poziom promieniowania mieści się w normie, a ich działania zapobiegły ewentualnym "prowokacjom nuklearnym" ze strony "ukraińskich nacjonalistów". Rosja wcześniej zaprzeczała, jakoby jej siły zbrojne narażały na niebezpieczeństwo obiekty jądrowe na terenie Ukrainy.

Jeden z pracowników powiedział, że rozmawiał z niektórymi z szeregowych rosyjskich żołnierzy. - Kiedy zapytano ich, czy wiedzą o katastrofie z 1986 r., czyli o wybuchu czwartego bloku (elektrowni w Czarnobylu), nie mieli o tym pojęcia. Nie mieli pojęcia, w jakim obiekcie się znajdują - powiedział.

- Rozmawialiśmy z żołnierzami. Jedyne, co od nich usłyszeliśmy, to: "To krytycznie ważna infrastruktura". I to wszystko - powiedział.