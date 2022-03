- To prawdziwa informacja - mówił Denisenko w rozmowie z ukraińską telewizją.

- Została podjęta decyzja o wysłaniu blisko 800 rosyjskich żołnierzy z bazy w Armenii na Ukrainę - powiedział Denisenko.

- Obecnie mamy szczegółowe informacje z okupowanych części Gruzji: Abchazji i Osetii Południowej. Rosyjski kontyngent na tych okupowanych terytoriach jest nieco większy niż w Armenii, liczy 6 tysięcy osób - dodał doradca szefa MSW Ukrainy.



Biorąc pod uwagę te dane Denisenko stwierdził, że "jest mało prawdopodobne", by liczba żołnierzy rosyjskich przerzuconych na Ukrainę z Gruzji była "duża i znacząca".



Wcześniej o przerzucie przez Rosję żołnierzy z Gruzji na Ukrainę informował CNN.

Rosja, by uzupełnić straty poniesione na Ukrainie, sprowadza też do walki m.in. ochotników z Syrii. Prezydent Syrii, Baszar el-Asad, miał zadeklarować gotowość do wysłania na Ukrainę nawet 40 tysięcy syryjskich ochotników.