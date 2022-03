- Minister obrony ma, jak pewnie rozumiecie, wiele rzeczy na głowie. Trwa specjalna operacja wojskowa. Oczywiście oznacza to, że nie jest to czas na aktywność medialną. To dość zrozumiałe - mówił Pieskow pytany o ministra Szojgu.



Pieskow apelował też, by dziennikarze nie wierzyli w doniesienia o problemach zdrowotnych ministra obrony.

- Kontaktujcie się z Ministerstwem Obrony - podsumował.

Pieskow potwierdził też, że oligarcha Roman Abramowicz, na wstępnym etapie, brał udział w organizowaniu rosyjsko-ukraińskich negocjacji.



- Rzeczywiście on (Abramowicz - red.), na wstępnym etapie brał udział (w organizowaniu negocjacji - red.) - stwierdził rzecznik Kremla.

Wołodymyr Zełenski, miał prosić Joe Bidena, aby ten nie nakładał sankcji na Romana Abramowicza

Dopytywany czy Abramowicz nadal bierze udział w negocjacjach między Rosją a Ukrainą, Pieskow odparł, że "obecnie, gdy negocjacje trwają, przebiegają między dwoma zespołami negocjatorów - rosyjskim i ukraińskim".



"Wall Street Journal" napisał 23 marca, że prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, miał prosić Joe Bidena, aby ten nie nakładał sankcji na Romana Abramowicza, ze względu na jego zaangażowanie w doprowadzenie do rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją.