- Rosja popełniła prawie wszystkie możliwe zbrodnie wojenne, jakie widziała ludzkość. Liczba ofiar cywilnych jest znacznie większa niż w siłach zbrojnych Ukrainy - powiedziała wicepremier Ukrainy Ołha Stefaniszyna i dodała, że "sytuacja na Ukrainie coraz bardziej się zaostrza".

Zdaniem Stefaniszyny, „bezwzględnie konieczne jest, aby nikt nie przyzwyczajał się do wojny”. - Stoimy, stawiamy opór i idziemy silniejsi. Ukraina będzie się opierać tak długo, jak będzie to konieczne, aby w XXI wieku na tej ziemi nie było terroru ani ludobójstwa - powiedziała.

„Całkiem jasnym” określiła to, że naród ukraiński nie wytrzyma rosyjskich ataków w pojedynkę. - To naprawdę ważne, aby wszyscy przywódcy polityczni na całym świecie pozostali zjednoczeni i założyli koalicję antywojenną - zaznaczyła. Zapytana, czy uważa, że ​​to, co się dzieje, jest ludobójstwem, odpowiedziała: „jestem o tym przekonana. Putin i Kreml to zbrodniarze wojenni”.

Wicepremier Ukrainy odpowiedziała również na pytanie dotyczące przerażających historii o okrucieństwach, jakich doznały kobiety na Ukrainie podczas wojny. - Istnieją straszne historie o kobietach gwałconych godzinami, a potem zamordowanych. Każdy żołnierz, który popełnił tę zbrodnię wojenną, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności - zapewniła. - Ukrainki, będziemy stać razem i zwyciężymy - dodała.