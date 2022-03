– Bez dwóch zdań (Zachód) postawi na tak zwaną piątą kolumnę. Na „nacjonalzdrajców”, tych którzy pieniądze zarabiają tutaj u nas, żyją tam (na Zachodzie). Żyją nie tylko w geograficznym sensie tego słowa, ale i swoimi myślami, swoją niewolniczą mentalnością – Putin nagle zmienił temat na wideo konferencji poświęconej problemom gospodarczym i społecznym regionów Rosji.

Reklama

Tyrada na temat „nacjonalzdrajców” wywołała ogromny niepokój. – Należałoby przypomnieć, że tego terminu, Nationalverräter, pierwszy użył Adolf Hitler w „Mein Kampf” – stwierdził opozycjonista Władimir Kara-Murza.

Wypluwanie szumowin

Ale nie tylko rosyjska opozycja zauważyła te podobieństwa. Zdumieli się nawet ludzie jak najdalsi od Rosji. „Nie uwierzycie, kogo ten koleś mi przypomina” – napisał w Twitterze Michael Godwin, prawnik fundacji Wikimedia, po obejrzeniu wystąpienie Putina.

Adwokat i pisarz znany jest ze sformułowania jeszcze w 1990 roku żartobliwego „prawa Godwina” (zwanego też „argumentum ad Hitlerum”), według którego im dłuższa dyskusja w internetowych czatach czy forach, tym większe prawdopodobieństwo, że spierający zaczną porównywać przeciwników do wodza Trzeciej Rzeszy lub do nazistów. Po sformułowaniu tego „prawa” w większości grup dyskusyjnych zaczęto wyrzucać ich uczestników za używanie takich argumentów.

Reklama

Teraz sam jego twórca przyznał, że Putin nie pozostawił mu innego wyjścia.

– Jakikolwiek naród, a tym bardziej rosyjski, zawsze jest w stanie odróżnić prawdziwych patriotów od szumowin i zdrajców, i po prostu wypluje ich, tak jak wypluwamy na podłogę meszkę, która przypadkowo wleciała w usta. Jestem przekonany, że takie naturalne i konieczne samooczyszczenie społeczeństwa tylko umocni nasz kraj – groźnie zapowiadał Putin.

– Bardzo charakterystyczny jest ten totalitarno-faszystowski chwyt retoryczny: porównanie opozycji do szkodliwych owadów – zauważył dziennikarz Dmitrij Kozeliew.

Autopromocja Oferta specjalna Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 9,90 zł / miesiąc KUP TERAZ

Droga w nieznane

Niezależnie od retoryki parlamentarna frakcja partii Władimira Żyrinowskiego już zgłosiła projekt ustawy zakazującej powrotu do kraju wszystkim, którzy z niego wyjechali po zaatakowaniu Ukrainy. Według niektórych szacunków w ciągu trzech tygodni z Rosji uciekło już około pół miliona osób.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sondaż: Prawie dwie trzecie Amerykanów uważa Putina za „niestabilnego psychicznie” Ogólnokrajowy sondaż Quinnipiac University wykazał, że 60 procent ankietowanych Amerykanów uważa, iż prezydent Rosji, który 24 lutego rozpoczął inwazję na Ukrainę, jest psychicznie niestabilny. Odmiennego zdania jest 24 proc. respondentów.

Jednocześnie w ciągu ostatnich miesięcy znacznie zaostrzono różnego rodzaju przepisy służące do zwalczania opozycyjnych wystąpień i demonstracji.

Reklama

Na razie jednak nie widać, by przemówienie Putina natychmiast doprowadziło do kolejnej fali represji. Jedynie kilka godzin po nim „nieznani sprawcy” wymazali drzwi do mieszkań dwojga działaczy społecznych w Moskwie. „Nie sprzedawaj ojczyzny, suko” – wymalowali Oldze Misik, dziewczynie, która stała się latem 2019 roku znana na cały świat. Podczas opozycyjnej manifestacji w Moskwie siadła przed kordonem policji i czytała na głos rosyjską konstytucję.

Ale atmosfera w kraju pogarsza się z dnia na dzień i to od dawna. – Oni (Zachód) uważają nas za szmaty, bydło. Które można kupić, sprostytuować i wykorzystać jak prezerwatywy. Cały naród. Cały wielki kraj. I dlatego powinniśmy dzisiaj być zjednoczeni (wokół Putina – red.) – mówił w zeszłym tygodniu w swoim telewizyjnym programie jeden z kremlowskich propagandzistów Tigran Keosjan. Takie „programy publicystyczne” jak jego to od dawna norma w rosyjskiej telewizji. Prywatnie to mąż milionerki i szefowej Russia Today Margarity Simonian.

Kto będzie ofiarą

„Jeśli uważnie wsłuchać się w przemówienie Putina, to okazuje się, że nie wiadomo, kto tak naprawdę powinien się bać: opozycja czy jego dworzanie? Kto zarabiał tu, a żył tam?” – zauważył jednak dziennikarz Anton Oreh.

W rzeczy samej beneficjentami rządów Putina nie była opozycja, a on sam mówił: – Zupełnie nie osądzam tych, którzy mają wille w Miami czy na francuskiej Riwierze, kto nie może obejść się bez foie gras, ostryg i gendernych swobód. Problem nie w tym, ale w tym, że wielu z tych ludzi mentalnie znajduje się tam, a nie tu, z naszym narodem.

Czytaj więcej Polityka Biden: Putin to zwykły zbir i morderczy dyktator Prezydent USA Joe Biden podczas dorocznego obiadu "Przyjaciół Irlandii" na Kapitolu nazwał prezydenta Rosji Władimira Putina zbirem i dyktatorem.

– Jego wystąpienie aż do bólu przypominało mi retorykę „tajnego listu” – zauważyła jednak antropolog Aleksandra Archipowa. Ona z kolei nie ujrzała w przemówieniu podobieństw z retoryką nazistowską, lecz „listu” rozesłanego w styczniu 1935 po kraju przez Komitet Centralny partii komunistycznej po zamordowaniu jej działacza Siergieja Kirowa. Mordu dokonano na rozkaz Stalina, ale stał się on sygnałem do ogromnej czystki w aparacie władzy, której konieczność wyjaśniano w „liście”.

Reklama

Ale obecnie nie widać też sygnałów zbliżających się problemów w elicie władzy. Możliwe, że rozłam i walka wśród „dworzan” (a być może i czystka) zacznie się wraz z nieuchronną zmianą na stanowisku szefowej Banku Centralnego. Obecna uporczywie sprzeciwia się pomysłom Putina dodrukowywania rubli.