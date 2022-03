Joe Biden odniósł się do słów Wołodymyra Zełenskiego, jakie padły podczas wystąpienia przed członkami Kongresu. - Był przekonujący i było to ważne przemówienie. Przemawiał w imieniu narodu, który wykazał się niezwykłą odwagą i siłą w obliczu brutalnej agresji. Odwagą i siłą, która zainspirowała nie tylko Ukraińców, ale cały świat - mówił amerykański prezydent.

Przed wystąpieniem Bidena stacja CNN poinformowała, że na Ukrainę zostaną wysłane m.in. pociski przeciwpancerne Javelin i przeciwlotnicze Stinger.

- Naród amerykański będzie niezłomnie wspierał naród ukraiński w obliczu niemoralnych i nieetycznych ataków Putina na ludność cywilną. Jesteśmy zjednoczeni w naszej odrazie wobec zdeprawowanej napaści Putina i nadal będziemy ich wspierać, gdy będą walczyć o swoją wolność, demokrację i przetrwanie - mówił.

- Będziemy wspierać gospodarkę Ukrainy poprzez bezpośrednią pomoc finansową. Wraz z naszymi sojusznikami i partnerami będziemy nadal wywierać presję na upadającą gospodarkę Putina, izolując go na arenie międzynarodowej. Taki jest nasz cel. Sprawić, by Putin zapłacił cenę, osłabić jego pozycję, a jednocześnie wzmocnić pozycję Ukraińców na polu walki i przy stole negocjacyjnym - dodał..

W jego ocenie Rosjanie już przegrali tę wojnę, ponieważ zmobilizowali przeciwko sobie cały Zachód. - To nigdy nie będzie zwycięstwo Putina, bez względu na to, jakie postępy poczyni na polu bitwy - mówił.

Biden zapowiedział nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, a łączna wartość przekazanego sprzętu to około 800 mln dolarów. Zapowiedział, że pomocy będzie jeszcze więcej, by pomóc Ukrainie bronić się samodzielnie - zamiast wysyłać do walki wojska amerykańskie lub NATO.

- Razem z naszymi sojusznikami i partnerami zamierzamy utrzymać obrany kierunek i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby doprowadzić do zakończenia tej tragicznej, niepotrzebnej wojny - mówił.

Łącznie od początku tygodnia Amerykanie przekazali Ukrainie pomoc o wartości miliarda dolarów.