- Koncentruję się na ocenie przedstawionej mi przez naszych negocjatorów. Twierdzą, że negocjacje nie są łatwe, z oczywistych powodów, ale mimo to jest pewna nadzieja na kompromis - powiedział szef rosyjskiej dyplomacji w rozmowie z telewizją RBK.



Reklama

Według ministra nadzieję dają pewne oceny przedstawicieli ukraińskiej delegacji, a także "interesujące stwierdzenia prezydenta (Ukrainy Władimira) Zełenskiego, poczynione przez niego niedawno".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski: Stanowiska w negocjacjach Rosji z Ukrainą stają się realistyczne - Zapraszam wszystkich przyjaciół Ukrainy do odwiedzenia Kijowa. Może być tu groźnie, ponieważ niebo nasze niebo nie zostało jeszcze zamknięte dla rosyjskich rakiet i samolotów - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ławrow wskazał przy tym na wypowiedź Zełenskiego z wystąpienia opublikowanego w nocy z wtorku na środę, w którym mówi on, że stanowiska obu stron negocjacji stają się "bardziej realistyczne".



- To bardziej realistyczna ocena z ust pana Zełenskiego na temat tego, co się dzieje. Ponieważ wcześniej formułował on znacznie bardziej konfrontacyjne stwierdzenia - ocenił szef rosyjskiej dyplomacji.

Reklama

Nasi negocjatorzy twierdzą, że negocjacje nie są łatwe, ale mimo to jest pewna nadzieja na kompromis Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji

Negocjacje między Rosją a Ukrainą rozpoczęły się 28 lutego, cztery dni po tym, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę (w Rosji wojnę na Ukrainie określa się mianem "wojskowej operacji specjalnej").



16 marca rozmowy delegacji rosyjskiej i ukraińskiej mają być kontynuowane.