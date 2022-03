Zełenski w swoim najnowszym wystąpieniu podkreślił, że Kijów odwiedzili premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński oraz premierzy Słowenii i Czech. - Ta wizyta jest dla nas dużym wsparciem. Kiedy nasz Kijów jest celem dla okupantów, jest aktem wyjątkowej odwagi, gdy nasi przyjaciele są tu z nami - mówił prezydent Ukrainy.



- Oczy ludzi z całego świata skierowane są na naszą stolicę. Każdy, kto jest dziś z nami, może liczyć nie tylko na naszą wdzięczność, ale też na wdzięczność wszystkich narodów świata - dodał Zełenski.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Premier Ukrainy: Na odbudowę kraju po wojnie potrzeba 565 mld dolarów Podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim oraz premierem Czech, Petrem Fialą i premierem Słowenii, Janezem Jansą, premier Ukrainy Denys Szmyhal szacował, że odbudowa Ukrainy ze zniszczeń spowodowanych rosyjską inwazją, będzie kosztować 565 mld dolarów.

Prezydent Ukrainy mówił też, że obecnie stanowiska zajmowane w czasie rozmów prowadzonych przez Ukrainę z Rosją "wydają się bardziej realistyczne", ale - jak dodał - "potrzeba jeszcze więcej czasu". W środę odbyła się kolejna runda negocjacji między delegacją ukraińską a rosyjską.

Wciąż potrzeba wysiłku, cierpliwości. Nadal musimy walczyć Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

- Wszyscy chcemy pokoju. Tak szybko jak to możliwe. Wszyscy chcemy wygrać. Czujemy, że jeszcze trochę i otrzymamy to, na co zasługujemy. Ale wciąż potrzeba wysiłku, cierpliwości. Nadal musimy walczyć. Każdy musi wykonywać swoją pracę, w szczególności członkowie naszej delegacji na rozmowy z Rosją - podkreślił Zełenski.



- To trudne, ale ważne, ponieważ każda wojna kończy się porozumieniem (pokojowym). Spotkania trwają. Jak słyszałem, stanowiska zajmowane w czasie rozmów stają się bardziej realistyczne. Ale wciąż potrzeba czasu, by decyzje były korzystne dla Ukrainy - dodał.