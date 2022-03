Parlament Estonii wezwał w poniedziałek państwa członkowskie ONZ do "podjęcia natychmiastowych kroków w celu ustanowienia strefy zakazu lotów" nad Ukrainą, aby zapobiec dalszym ofiarom wśród ludności cywilnej w wyniku trwającej wielotorowej wojny Rosji z tym krajem.

Estonia jest pierwszym krajem członkowskim NATO, którego przedstawiciele oficjalnie wezwali do wprowadzenia strefy zakazu lotów w obliczu trwającej inwazji Rosji.

"Riigikogu (Parlament Estonii) wyraża swoje poparcie dla obrońców i narodu ukraińskiego w ich walce przeciwko Federacji Rosyjskiej, która rozpoczęła zbrodniczą wojnę, i wzywa do okazania bezwzględnego wsparcia Ukrainie w jej wojnie o utrzymanie wolności, suwerenności i integralności terytorialnej" - oświadczył w poniedziałek parlament Estonii.

Podkreślono również, że "niesprowokowana agresja i działania wojskowe Rosji stanowią zbrodnię przeciwko pokojowi, która nie podlega przedawnieniu, a wszystkie popełnione zbrodnie wojenne będą musiały zostać ukarane".

"Riigikogu zwraca się do państw członkowskich ONZ o podjęcie natychmiastowych kroków w celu ustanowienia strefy zakazu lotów, aby zapobiec masowym ofiarom wśród ludności cywilnej na Ukrainie" - ogłoszono.

"Riigikogu wzywa wszystkie parlamenty narodowe do przyjęcia oświadczeń, które wzywają ich rządy do poparcia nałożenia dodatkowych sankcji na Federację Rosyjską, a także Republikę Białorusi, która uczestniczy w agresji" - zaapelowali parlamentarzyści.

Parlament Estonii wezwał również do "natychmiastowego nałożenia kompleksowego embarga handlowego na Federację Rosyjską i Republikę Białorusi, co ograniczyłoby zdolność państw-agresorów do prowadzenia wojny."

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenskij apeluje do Stanów Zjednoczonych i zachodnich sojuszników o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą.

Prezydent Joe Biden i NATO wykluczyli wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą, twierdząc, że jej egzekwowanie postawiłoby USA i NATO w bezpośredniej konfrontacji z Rosją i doprowadziłoby do rozszerzenia konfliktu.