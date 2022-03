Dla liczącej ok. 2,5 mln mieszkańców Mołdawii oznacza to, że uchodźcy z Ukrainy zwiększą populację kraju o ok. 4 procent - podkreśla BBC.

- Dla kraju, takiego jak Mołdawia, to bardzo duże liczby - podkreśliła szefowa rządu Mołdawii.

Gavrilita podkreśliła, że obywatele Mołdawii pomagają w znalezieniu schronienia uchodźcom i opiece nad nimi. Codziennie do kraju przybywają tysiące kolejnych uchodźców.



- Jesteśmy zaniepokojeni ekonomicznymi konsekwencjami wojny, która dotyka szczególnie mocno taki kraj, jak Mołdawia, jeden z najbiedniejszych w Europie - mówiła Gavrilita.

100 tys. Tylu uchodźców z Ukrainy postanowiło pozostać w Mołdawii

- Z pewnością potrzebujemy zewnętrznej pomocy - dodała.