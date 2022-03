Niedawno Witalij Kliczko wizytował umocnienia budowane na przedmieściach Kijowa. - Mówię ludziom, że nigdy się nie poddamy, ponieważ to nasza ziemia, nasze miasto, nasza rodzina. Bronimy naszej przyszłości - powiedział w rozmowie z CNN.

Mer Kijowa dodał, że w przypadku okrążenia przez wojska rosyjskie stolicy Ukrainy wystarczy zapasów na okres 7-14 dni.

Zdaniem Kliczki, rosyjski powód do wojny z Ukrainą "jest właściwie bezsensowny". - Putin prowadzi tę wojnę, ponieważ Ukraina chce być demokratycznym państwem europejskim, a Putin chce odbudować rosyjskie imperium. Bez Ukrainy trudno to zrobić - powiedział. - Jego marzeniem jest odbudowa Związku Radzieckiego - dodał Kliczko, odnosząc się do prezydenta Rosji.

- Byliśmy w ZSRR i nie chcemy do ZSRR wracać - zadeklarował Witalij Kliczko.

W środę Siły Zbrojne Ukrainy zgodziły się na 12-godzinne zawieszenie broni z Rosją, by pozwolić cywilom wydostać się z oblężonych miast tzw. korytarzami humanitarnymi - przekazała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, informując o ustaleniu ze stroną rosyjską sześciu "zielonych korytarzy". Wojna na Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego inwazją wojsk rosyjskich z kilku kierunków jednocześnie.