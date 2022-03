Mer Enerhodaru (obwód zaporoski na południowym-wschodzie Ukrainy) Dmytro Orłow przekazał w mediach społecznościowych, że doszło do zaciętych walki między wojskami ukraińskimi a rosyjskimi i że są ofiary. Wcześniej ukraińskie władze informowały, że siły rosyjskie próbują przejąć kontrolę nad Zaporoską Elektrownią Jądrową, a do miasta Enerhodar wjechały rosyjskie wojska pancerne.

- W wyniku ciągłego wrogiego ostrzału budynków i jednostek największej elektrowni jądrowej w Europie, w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej doszło do pożaru - powiedział mer Enerhodaru oceniając, że sytuacja stanowi "zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa". W mediach społecznościowych publikowane były nagrania, mające przedstawiać ostrzał elektrowni i pożar, pochodzące z systemu kamer przemysłowych obiektu.

- Żądamy, aby zaprzestali (Rosjanie - red.) ostrzału z broni dużego kalibru - mówił rzecznik elektrowni jądrowej na Zaporożu, Andrij Tuz. - Istnieje realne zagrożenie nuklearne w największej elektrowni jądrowej w Europie - dodawał.

Do sytuacji odniósł się szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. "Armia rosyjska ostrzeliwuje ze wszystkich stron Zaporoską Elektrownię Jądrową, największą elektrownię nuklearną w Europie" - oświadczył. Szef MSZ Ukrainy zaznaczył, że doszło już do pożaru i ocenił, że jeśli dojdzie do wybuchu, to skutki będą dziesięciokrotnie gorsze niż w Czarnobylu. "Rosjanie muszą natychmiast przerwać ogień, dopuścić strażaków, ustanowić strefę bezpieczeństwa!" - stwierdził Kułeba.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) oświadczyła, że zna doniesienia o ostrzale Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej i kontaktuje się w tej sprawie z ukraińskimi władzami. Nieco później agencja dodała, iż według ukraińskiego regulatora na terenie elektrowni nie odnotowano zmian w poziomie promieniowania.

Następnie ukraińska agencja Unian podała, powołując się na regionalne władze, że do pożaru w elektrowni jądrowej dopuszczono strażaków.



Elektrownia atomowa w obwodzie zaporoskim odpowiada za ok. 25 proc. produkcji energii na Ukrainie.