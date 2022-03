Słowa metropolity cytuje ukraińska agencja Unian. Nagranie z wypowiedzią Klemensa zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Według strony ukraińskiej, od początku inwazji Rosji na Ukrainę zginęło ok. 9 tys. rosyjskich żołnierzy. Według źródeł rosyjskich, straty Rosji są mniejsze.

Reklama

"Co wam zwrócą? Kogo wam zwrócą? Dlaczego rodziłyście swoje dzieci? Czy po to, żeby one zginęły na Ukrainie jako mordercy? Zatrzymajcie wojnę!" - powiedział metropolita symferopolski i krymski.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kułeba: Rosjanie mówią, że nie bombardują miast? Pokażcie to zdjęcie Za każdym razem, gdy rosyjscy kłamcy mówią, że nie zrzucają bomb na ukraińskie miasta, pokażcie to zdjęcie budynku mieszkalnego w Borodziance w obwodzie kijowskim - napisał w mediach społecznościowych Dmytro Kułeba, szef MSZ Ukrainy, dołączając zdjęcie całkowicie zdewastowanego bloku.

Klemens zaznaczył, że na Ukrainie trwa wojna, rozpoczęta przez Federację Rosyjską. "Wasze dzieci strzelają do pokojowo nastawionych ludzi, zabijają kobiety, zabijają dzieci" – dodał, zwracając się do Rosjanek.