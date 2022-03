W środę rosyjskie agencje państwowe podały, powołując się przy tym na rzecznika Ministra Obrony Rosji gen. Igora Konaszenkowa, że wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad miastem Chersoń - stolicą obwodu chersońskiego na południu Ukrainy.

- Doniesienia, ze Chersoń został przejęty itd. nie są prawdziwe. Miasto nie zostało zdobyte - powiedział Ołeksij Arestowicz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Walka na ulicach trwa - dodał. - Nasi żołnierze i miejscowi obrońcy kontynuują opór w mieście i wokół niego - mówił Arestowicz.

Chersoń to miasto położone nad Dnieprem, liczba mieszkańców przekracza 300 tys. W środę mer Ihor Kołychajew ostrzegł, że w mieście może dojść do katastrofy humanitarnej i zażądał stworzenia "zielonego korytarza" (korytarza humanitarnego - red.), by ewakuować z miasta rannych oraz wywieźć zwłoki zabitych.

We wtorek mer przekazał w mediach społecznościowych, że miasto jest atakowane, a "budynki mieszkalne i obiekty miejskie" płoną.

W środę Anton Heraszczenko, doradca szefa MSW Ukrainy, oświadczył w wiadomości w serwisie Telegram, że w parku w Chersoniu odnaleziono ciała dziesiątków obrońców miasta. Zadeklarował, że po zwycięstwie Ukrainy w mieście powstanie pomnik ku czci obrońców miasta.