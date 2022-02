Nowa jednostka ma składać się z cudzoziemców, którzy chcą wziąć udział w odpieraniu rosyjskiej agresji.

Jak czytamy na stronie Interfax Ukraina władze kraju "oferują wszystkim cudzoziemcom, którzy chcą dołączyć do oporu przeciw rosyjskim okupantom i bronić bezpieczeństwa świata możliwość dołączenia do sił ukraińskich i wstąpienia w szeregi obrony terytorialnej".

O stworzeniu nowej jednostki można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej prezydenta Ukrainy.

Na stronie czytamy, że Ukraińcom "nie brakuje odwagi, by bronić ojczyzny". "Ale to nie jest tylko rosyjska inwazja na Ukrainę, to początek wojny przeciw Europie. Przeciw europejskiej jedności. Przeciwko prawom człowieka w Europie. Przeciwko wszystkim zasadom koegzystencji na kontynencie".



Zełenski apeluje, by ochotnicy chcący walczyć na Ukrainie zgłaszali się do ataszatów wojskowych Ukrainy w swoich państwach.



Ukraina otrzymuje obecnie pomoc wojskową od wielu państw świata, w tym Polski. Państwa te przekazują ukraińskiej armii uzbrojenie. Prezydent USA, Joe Biden i sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg wielokrotnie wykluczali możliwość pojawienia się jednostek Sojuszu na terytorium Ukrainy i ich udział w wojnie.

Prezydent Biden, jeszcze przed wybuchem konfliktu mówił, że gdyby żołnierze z USA i Rosji zaczęli do siebie strzelać "wybuchłaby III wojna światowa".