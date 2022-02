Heappey mówił, że "ryzyko błędnej kalkulacji" w przypadku aktywnego udziału jednostek Wielkiej Brytanii lub innego państwa NATO w konflikcie na Ukrainie mogłoby prowadzić do "egzystencjalnego zagrożenia".

Musimy mieć jasność, że brytyjscy żołnierze i żołnierze NATO nie mogą odgrywać aktywnej roli na Ukrainie James Heappey, wiceminister obrony

Wiceminister stwierdził, że brytyjski rząd będzie "sprawdzał jak może wesprzeć Ukraińców w najbliższych kilku dniach".



- Ale wszyscy musimy mieć jasność, że brytyjscy żołnierze i żołnierze NATO nie mogą odgrywać aktywnej roli na Ukrainie - dodał.

- Musimy wszyscy mieć jasność co do ryzyka błędnej kalkulacji i jak egzystencjalnym zagrożeniem to mogłoby się stać, gdyby ktoś dokonał błędnej kalkulacji i sprawy eskalowałyby - stwierdził Heappey.



NATO wykluczało możliwość wysłania żołnierzy na Ukrainę - Sojusz wzmacnia jednak obecność wojskową w państwach na flance wschodniej, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy i Rosji.