Zełenski podziękował wszystkim państwom Zachodu za wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji. Podkreślił, że Ukrainie potrzeba obecnie obrony, ale i jasnych, szybkich decyzji.

Reklama

Prezydent poinformował, że podpisał dekret wzywający żołnierzy rezerwowych do służby wojskowej. Dotyczy to jedynie osób przydzielonych do rezerwy operacyjnej.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kułeba: Silna Ukraina jest najlepszym środkiem odstraszającym Rosję Prezydent Rosji Władimir Putin ma wciąż możliwość uniknięcia krwawej wojny z wyboru - powiedział w Pentagonie sekretarz obrony USA Lloyd Austin.

Wyjaśnił, że istnieje konieczność zwiększenia możliwości obronnych armii ukraińskiej, choć dziś nie ma potrzeby "ogólnej mobilizacji".

- Dziś wszyscy jesteśmy jednego koloru - błękitno-żółtego. Jesteśmy krajem pokoju, chcemy pokoju, ale dzisiaj, jeśli będziemy milczeć, może nas już nie być - powiedział prezydent Ukrainy.