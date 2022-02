Ukraińska armia miała ostrzelać terytorium kontrolowane przez separatystów przy użyciu moździerzy - wynika z informacji, przekazanych przez RIA.

Rosyjska agencja podkreśla, że atak na terytorium kontrolowane przez separatystów stanowi złamanie zasad zawieszenia broni obowiązujących w rejonie konfliktu w Donbasie.

Z informacji agencji RIA wynika, że o ostrzale poinformowały władze Ługańskiej Republiki Ludowej. Według ich doniesień ukraińska armia miała ostrzelać pozycje separatystów "moździerzami, granatnikami i ogniem z broni maszynowej".

- Siły zbrojne Ukrainy (...) naruszyły reżim zawieszenia broni, używając broni ciężkiej, która, według porozumień mińskich, powinna zostać wycofana - mówią przedstawiciele Ługańskiej Republiki Ludowej.



Rosja zgromadziła w pobliżu Ukrainy ponad 100 tysięcy żołnierzy, co - zdaniem Zachodu - może być zapowiedzią inwazji na Ukrainę.

Moskwa zaprzecza, jakoby planowała inwazję, ale ostrzega też, przed koncentracją ukraińskich wojsk w pobliżu linii frontu w Donbasie. Zdaniem Rosji Ukraina może podjąć próbę siłowego rozwiązania konfliktu we wschodniej części kraju.



Na konferencji prasowej po spotkaniu z kanclerzem Niemiec, Olafem Scholzem, prezydent Rosji Władimir Putin stwierdził, że Rosja uważa, iż to, co dzieje się w Donbasie to "ludobójstwo".

Moskwa ostrzega przed koncentracją ukraińskich wojsk w pobliżu linii frontu w Donbasie

Z kolei Duma przyjęła we wtorek rezolucję wzywającą prezydenta Rosji do uznania niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej - samozwańczych republik stworzonych przez separatystów na terenie Donbasu.

Konflikt w Donbasie trwa od 2014 roku. Zginęło w nim jak dotąd ponad 14 tys. osób.