"Amerykańskie agencje wywiadu planują bezpośrednie użycie 'uśpionych komórek' ekstremistów w Damaszku, w przylegającym do niego regionie i w prowincji Latakii, do przeprowadzenia działań przeciwko funkcjonariuszom syryjskim, a także personelowi wojskowemu Rosji i Iranu" - oświadczyła Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej (SVR).

Amerykanie aktywnie wykorzystują swoje bliskie kontakty z tzw. zbrojną opozycją, którą tworzą, faktycznie, radykalne grupy islamistów Komunikat Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej

"Informacje uzyskane przez Służbę Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej wskazują na wolę administracji USA w zakresie utrzymania obecności amerykańskiej w Syrii i przeciwdziałania stabilizacji sytuacji w tym kraju" - wskazuje SVR.

"Waszyngton zamierza przeprowadzić szeroką kampanię medialną, w tym w arabskojęzycznych sieciach społecznościowych, aby wywołać buntownicze nastroje w syryjskim społeczeństwie" - przekonuje SVR.

Rosyjski wywiad przekonuje, że "planowane jest wykorzystanie trudnej sytuacji socjoekonomicznej (w Syrii), by zorganizować masowe, antyrządowe demonstracje, w czasie której miałoby dojść do sprowokowania funkcjonariuszy do nieproporcjonalnego użycia siły przeciwko 'pokojowym demonstrantom'".



"Aby osiągnąć swój cel w Syrii, Amerykanie aktywnie wykorzystują swoje bliskie kontakty z tzw. zbrojną opozycją, którą tworzą, faktycznie, radykalne grupy islamistów" - twierdzi SVR.

Rosyjskie wojska są obecne w Syrii od 2015 roku. Włączenie się Rosji w toczący się w Syrii konflikt odmieniło losy trwającej od 2011 roku wojny domowej i pozwoliło odzyskać inicjatywę prezydentowi kraju, Baszarowi el-Asadowi, który w pewnym momencie kontrolował już tylko 15 proc. terytorium kraju.