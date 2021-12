Wczoraj w rosyjskiej stolicy potwierdzono 1904 nowe infekcje. Oznacza to wzrost liczby zakażeń dzień do dnia o ok. 61 proc.

Ostatniej doby w Moskwie z powodu Covid-19 zmarło 77 pacjentów, a od początku pandemii walkę z chorobą przegrało 36 202 mieszkańców miasta.

Całkowita liczba przypadków COVID-19 w stolicy Rosji na dzień 23 grudnia wynosi 2 012 582.

W ciągu ostatnich 24 godzin w całej Rosji odnotowano 25667 infekcji koronawirusem i 993 zgony. Rekord padł 6 listopada, gdy potwierdzono ich 40 210. Od tego dnia liczba zakażeń spada, ale wciąż przekracza 25 tys. dziennie.

Mimo to rosyjskie prezydent Władimir Putin jest przeciwny wprowadzeniu sankcji dla osób niezaszczepionych.

Jak mówił dziś podczas konferencji prasowej, na przykładzie Niemiec można stwierdzić, że są one "nieskuteczne".

Dotychczas w Rosji wykryto ponad 10 mln zakażeń, zmarło 294 tys. osób.

Zaszczepionych przynajmniej jedną dawką jest 72 307 296 osób, czyli 50,2 proc. populacji (stan na 22 grudnia). Dwie dawki przyjęło 64 558 041 (44,8 proc.), a dawkę przypominającą otrzymało 6 627 982 Rosjan (4,6 proc.).