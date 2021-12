Na atak miała odpowiedzieć syryjska obrona przeciwlotnicza.

Reklama

W wyniku ataku, jak podają syryjskie media państwowe, w mieście wybuchł pożar, który udało się ugasić. Wcześniej w rejonie ataku doszło do pięciu eksplozji. Z informacji syryjskich mediów państwowych wynika, że atak wywołał materialne straty. Na razie nie ma jednoznacznych informacji o ofiarach.



Z nagrań umieszczonych w mediach społecznościowych wynika, że pożar wybuchł w samym porcie.

الدفاعات الجوية السورية 🇸🇾 تتصـدى الٱن لعـ..ـدوان جـ.ـوي إسـ..ـرائيلي على اللاذقية وأصوات انفجارات ضخمة جديدة. pic.twitter.com/DO5NfcpElT — SAM 🇸🇾 (@SAMSyria0) December 6, 2021

Reklama

Źródło wojskowe, cytowane przez agencję SANA podaje, że izraelski samolot wystrzelił w kierunku celów w Latakii kilka rakiet znad wód Morza Śródziemnego. Celem ataku miał być port w Latakii. W wyniku ataku zapalić miały się niektóre kontenery.



Latakia jest główną bazą rosyjskich wojsk stacjonujących w Syrii. Moskwa wspiera w wojnie domowej toczącej się w Syrii prezydenta tego kraju, Baszara el-Asada. Rosyjscy żołnierze stacjonują w bazie sił powietrznych znajdujących się w pobliżu Latakii.



W 2018 roku 14 rosyjskich żołnierzy zginęło, gdy rosyjski samolot wojskowy został zestrzelony przez syryjską obronę przeciwlotniczą w czasie izraelskiego ataku powietrznego na cele w Latakii.



W ostatnich dniach szef MSZ Syrii Fajsal Mekdad ostrzegał, że jego kraj odpowie na izraelskie ataki przeciw Syrii.



Autopromocja Bezpłatny e-book WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki POBIERZ

Do poprzedniego, domniemanego (Izrael co do zasady nie potwierdza przeprowadzania takich ataków) ataku Izraela na cele w Syrii doszło przed dwoma tygodniami, gdy co najmniej cztery osoby zginęły w czasie ataku na cele związane z obecnością Hezbollahu w rejonie miasta Hims, w zachodniej Syrii.



Izrael od kilku lat przeprowadza regularne ataki na cele w Syrii, związane z obecnością w tym kraju zarówno Hezbollahu, jak i sił irańskich. Tel Awiw obawia się, że Iran może wykorzystać wojnę domową w Syrii do umocnienia swojej obecności wojskowej w tym kraju i stworzeniu w nim przyczółka do ewentualnej przyszłej agresji przeciw Izraelowi.