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RPP nie wsparła złotego. Dolar i euro coraz droższe

Amerykański dolar od rana mocno zyskuje na wartości do większości innych walut. W grze są nowe dołki pary EUR/USD, na czym cierpi polski złoty.

Publikacja: 07.10.2026 18:46

Prezes NBP Adam Glapiński

Prezes NBP Adam Glapiński

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Andrzej Pałasz

Analitycy tłumaczą środowe spadki notowań głównej pary walutowej narastającymi problemami z finansami publicznymi we Francji. Środa przyniosła wyraźne wzrosty rentowności francuskich papierów skarbowych, które zachowywały się wyraźnie gorzej od innych obligacji krajów strefy euro. W efekcie spread między papierami dziesięcioletnimi Francji i Niemiec rozszerzył się do poziomu najwyższego od 2011 r. Eksperci zwracają uwagę na rosnący deficyt i napięcia wokół głosowania nad ustawą budżetową. 

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