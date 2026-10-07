Analitycy tłumaczą środowe spadki notowań głównej pary walutowej narastającymi problemami z finansami publicznymi we Francji. Środa przyniosła wyraźne wzrosty rentowności francuskich papierów skarbowych, które zachowywały się wyraźnie gorzej od innych obligacji krajów strefy euro. W efekcie spread między papierami dziesięcioletnimi Francji i Niemiec rozszerzył się do poziomu najwyższego od 2011 r. Eksperci zwracają uwagę na rosnący deficyt i napięcia wokół głosowania nad ustawą budżetową.