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Prezes NBP Adam Glapiński
Analitycy tłumaczą środowe spadki notowań głównej pary walutowej narastającymi problemami z finansami publicznymi we Francji. Środa przyniosła wyraźne wzrosty rentowności francuskich papierów skarbowych, które zachowywały się wyraźnie gorzej od innych obligacji krajów strefy euro. W efekcie spread między papierami dziesięcioletnimi Francji i Niemiec rozszerzył się do poziomu najwyższego od 2011 r. Eksperci zwracają uwagę na rosnący deficyt i napięcia wokół głosowania nad ustawą budżetową.
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