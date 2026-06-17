Niemiecka policja działa zdecydowanie i mało subtelnie. Nasi narodowi aktywiści chyba nie brali tego pod uwagę. W głębi duszy wierzyli pewnie, że obronią ich wyimaginowane husarskie skrzydła. A może nie? Może właśnie liczyli na to, że przebywająca na miejscu (oczywiście zupełnie przypadkowo) ekipa telewizji Republika zgromadzi materiał, który przebije się szturmem przez algorytmy social mediów i zapewni Bąkiewiczowi rozgłos na całe wakacje?

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Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości podczas Marszu Niepodległości w Warszaw
Komentarze
Estera Flieger: Robertowi Bąkiewiczowi w Berlinie nie chodziło o pamięć

Robertowi Bąkiewiczowi chodzi o to, by Polska była otoczona wrogami

Przecież gdyby zawodowi patrioci chcieli dokonać działań wyłącznie symbolicznych, związanych z wiarą i godnością narodową, zgłosiliby chęć organizacji zgromadzenia, zaprosiliby niemieckie media i wygłosiliby pełne patosu przemówienia. Mogliby też skorzystać z propozycji funkcjonariuszy, którzy – wobec niezgłoszenia demonstracji – proponowali członkom ROG indywidualne dotarcie pod głaz poświęcony Polakom zamordowanym przez Niemców , i tam na miejscu upamiętnienie wojennej tragedii.

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Robert Bąkiewicz podczas Marszu Niepodległości 11 listopada 2022 r.
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Jest reakcja ministra na interwencję niemieckiej policji wobec Roberta Bąkiewicza

Ale przecież nie o to chodzi, żeby upamiętniać. Chodzi o to, żeby Polska, jedyny w świecie „Chrystus narodów”, otoczona była wrogami, nie podpisywała z nikim traktatów (bo i tak inni nas zdradzą) i była skazana na rycerzy w rodzaju narodowych sił Bąkiewicza. Jako sąsiedzi Rosja z Białorusią odpadają w przedbiegach z powodu wojny z Ukrainą. Z powodu Wołynia mamy też jednak nienawidzić Ukraińców. Czesi i Słowacy są podejrzani i w razie czego nie będą nas bronić. Szwecja, Finlandia i Norwegia to kraje pełne lewactwa i usadowionych w strefach szariatu groźnych migrantów. A Niemcy? Główny wróg i agresor. W tej sytuacji pozostaje nam Donald Trump i Ruch Obrony Granic.

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Krzysztof Bosak, Robert Bąkiewicz
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Zuzanna Dąbrowska: Krzysztof Bosak przestrzega, Robert Bąkiewicz uprzejmie donosi

Żołnierze Bąkiewicza to niewielka grupa. Patrole, które zaczęły w militarnych uniformach legitymować w Warszawie cudzoziemców, to też margines. Ale to wystarczy, żeby narzucać partiom głównego nurtu narrację. Politycy wiszący na internetowych klikach oglądają te filmiki i czytają posty z płonącymi z ekscytacji uszami. Bo też chcieliby coś pokazać na X i TikToku. A że dorobek mają raczej skromny, śni im się radykalizm internetowy i wcale nie chcą się obudzić.