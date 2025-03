Bogusław Chrabota: Nie kwestionować roli NATO! Nie mamy realnej alternatywy

Odwrotnie; to, czym musimy się kierować w relacjach sojuszniczych, to wzmocnienie więzi multilateralnych, realizacja zobowiązań (m.in. dotyczących wydatków zbrojeniowych) w zakresie narodowej i zbiorowej obronności. Liczy się realny wysiłek stolic. Dialog, solidarność, aktywność w wysiłku mierzenia się z zagrożeniami.

Zawieszenie broni to dalsza wojna, tyle że w fazie zimnej

Mam nadzieję, że właśnie tak wybrzmiewa główny wątek komunikowany przez Waszyngton, choć trudno zakwestionować, że spójność narracji z Białego Domu pozostawia wiele do życzenia. Jej naprawienie jest jednak poza naszymi możliwościami. To, do czego namawiam w 26. rocznicę objęcia Polski parasolem obronnym NATO, to do wspierania siły i integralności sojuszu. Co nie zwalnia nas, rzecz jasna, z trzeźwości oceny naszej i światowej geopolityki.

NATO to wciąż, obok obecności w UE, główny filar naszego bezpieczeństwa. Jest ważne, by to zrozumieć właśnie dziś, kiedy według wielu znaków jesteśmy blisko zawieszenia broni w Ukrainie. Osobiście wierzę, że do niego dojdzie. Nie będzie ono jednak oznaczać trwałego pokoju. Na ten możemy czekać jeszcze wiele lat.

Ważne, by zrozumieć, że zawieszenie broni to dalsza wojna, tyle że w fazie zimnej. Moskwa nadal będzie mobilizować jednostki, utrzymywać je przy granicach, produkować zasoby broni i amunicji. Ryzyko, że znowu ich użyje, jest bardzo wysokie. Dlatego i my musimy być w gotowości. Dbać o jakość relacji sojuszniczych. Realizować nasze zobowiązania. Nie podważać roli i zadań NATO. Nie mamy realnej alternatywy.